Barcelona exige el cierre del CIE de la Zona Franca ante un caso de Covid-19

El Ayuntamiento constata que no hay un plan de contingencia para preservar la salud de los internos

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha exigido este viernes el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca al registrarse un caso positivo de Covid-19 y al constatar que este centro no tiene plan de contingencia ni estructura para permitir un buen aislamiento.

La concejal de Salud, Gemma Tarafa, y el de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, han anunciado en rueda de prensa que han presentado un escrito al Juzgado de Instrucción de Barcelona en funciones de control del CIE de la Zona Franca solicitando su cierre "por la falta de un plan de contingencia completo que incluya todas las medidas funcionales para evitar la transmisión de la Covid-19".

Junto a este escrito han adjuntado un informe realizado por la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) tras visitar el centro por el aviso de un caso positivo y en el que se constatan las dificultades para aislar a los contactos estrechos y proteger la integridad física de los internos.

El contagio se ha producido en uno de los módulos donde conviven 40 internos y el centro solo dispone de cuatro habitaciones individuales para poder aislar a personas, de manera que, dado que no se puede hacer el aislamiento en condiciones, el Ayuntamiento cree que estás personas deben salir del equipamiento.

EVITAR UN FOCO DE REBROTE

Serra ha remarcado que no es el primer caso de un contagio en un CIE en todo el Estado y ha tomado como precedente la situación del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, que también reclamó a los juzgados el desalojo del centro ante el progresivo contagio de coronavirus.

De este modo, confía en que la decisión del juez llegue en las próximas horas y considera que debe ser "un juicio de proporcionalidad entre el interés público de seguir con las órdenes de devolución y de mantener retenidas a estas personas o bien preservar la integridad física no solo de los 81 internos sino de todos los trabajadores".

"No nos podemos permitir, en ningún caso, que acabe con un nuevo foco de rebrote", ha dicho Serra, y ha alertado de que la persona que ha dado positivo sigue en el centro y que, mientras el juez no se pronuncia, no se pueden garantizar las medidas de seguridad.

Tarafa ha apuntado que las únicas pruebas que se han realizado a los internos han sido las que constataron un positivo: "A partir de aquí no se hacen pruebas cada día, por eso esta alarma de que no se pueda mantener el aislamiento correcto".

Serra ha aclarado que se les realizó una PCR a los internos antes de entrar en el CIE y que dieron negativo, por lo que ha remarcado que la persona que ha dado positivo "no trajo la Covid-19 de su país de origen", sino que todo indica a que lo contrajo en el centro.

Preguntado por la situación del módulo de mujeres en el CIE, Serra ha respondido que no les consta que haya ninguna mujer interna, aunque ha lamentado que tienen poca información porque "estos centros se gestionan con mucha opacidad".