Barcelona Global y Nactiva impulsan la sostenibilidad y el desarrollo de la ciudad

Imagen de la firma del acuerdo de colaboración entre Barcelona Global y Nactiva. - BARCELONA GLOBAL

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Global y la empresa Nactiva han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar actividades y proyectos con un impacto en la naturaleza, el clima y la ciudad de Barcelona, con el objetivo de impulsar la capital catalana como un "referente internacional en sostenibilidad, regeneración y desarrollo territorial", explican ambas este martes en un comunicado.

Han suscrito el acuerdo el presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo, y los cofundadores del 'market builder' para la regeneración del capital natural del Mediterráneo, Joan Cabezas y Silvia Alsina, junto a la directora general de la entidad, Mercè Conesa.

La colaboración comenzará con la incorporación de la plataforma al Chapter Clima de Barcelona Global, una iniciativa que reúne a más de un centenar de profesionales para identificar buenas prácticas y respuestas a los retos ambientales de Barcelona, y se explorarán nuevos proyectos conjuntos que pongan en valor el ecosistema de la ciudad y generen actividad económica.

Agenjo ha señalado que el acuerdo refuerza el compromiso de Barcelona Global con una ciudad más sostenible, habitable y resiliente: "Sumamos a nuestra red una compañía con visión y capacidad de contribuir al debate y a la acción".

Desde Nactiva, Cabeza ha valorado que la asociación con la entidad les permitirá "sumar capacidades para impulsar proyectos en la región metropolitana que regeneren el capital natural y, a su vez, generen nuevas oportunidades económicas para el territorio".