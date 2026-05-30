Barcelona homenajea con una placa al arquitecto Oriol Bohigas y presenta el Any Bohigas

Acto de colocación de la placa en homenaje al arquitecto Oriol Bohigas - COAC

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha homenajeado este sábado al arquitecto Oriol Bohigas en el centenario de su nacimiento, con una placa conmemorativa en su casa natal de la calle Casanova 71, y se han presentado las actividades del Any Bohigas/Ciutat Bohigas que durante 2027 reivindicarán su legado, informan el Ayuntamiento de Barcelona y el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) en sendos comunicados.

En la inauguración de la placa han intervenido los tenientes de alcaldía, Jordi Valls y Albert Batlle; el decano en funciones del COAC, Guim Costa; el comisario del Any Bohigas, Juli Capella; la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat, Elisabet Cirici y dos de las hijas de Bohigas, Maria y Eulàlia.

Valls ha reivindicado la figura de Bohigas como "referente para la ciudad" y lo ha recordado como el arquitecto y urbanista que lideró la gran transformación de Barcelona, atribuyéndole la recuperación del centro histórico, la dignificación de los barrios y la construcción de un espacio público de calidad.

Costa ha destacado que alimentó toda su vida el vínculo con Barcelona "siempre con la convicción de que la ciudad es una obra colectiva" y de que el deber de los arquitectos es contribuir con generosidad.

ANY BOHIGAS/CIUTAT BOHIGAS

También se ha presentado el programa del Any Bohigas/Ciutat Bohigas, que se llevará a cabo en 2027 para "convertir su legado en una herramienta activa para reflexionar sobre los garndes retos urbanos, sociales, culturales" del presente.

La programación incluirá, entre otras actividades, una exposición en el COAC sobre la obra de MBM (estudio de Bohigas, Josep Martorell y David Mackay) comisariada por Francesc Pla y Ramon Faura, la exposición del Museu del Disseny (DHub) 'Malgrat Bohigas' comisariada por Mariona Benedito, y un congreso en el CCCB sobre el modelo de crecimiento de la ciudad.

También se celebrará un ciclo de debates en el Ateneu Barcelonès, 'Passar per la pedra / Pedra ferit', y un foro sobre la formación de los arquitectos conducido por Ibon Bilbao, Álex Giménez y Celia Marín, que llevará a cabo la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

La iniciativa está promovida por la Fundació COAC y con apoyo del Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Vivienda, y está comisariada por Capella, que también forma parte del comité ejecutivo junto a la arquitecta y esposa de Bohigas, Beth Galí; el arquitecto e hijo de Bohigas, Oriol Bohigas, y la periodista Pati Núñez.

LEGADO Y OBRA

Desde el despacho MBM, Bohigas impulsó proyectos emblemáticos como la Escola Garbí, la Escola Thau, la Escola Costa i Llobrera, la manzana de casas Pallars, los Habitatges Meridiana y los proyectos de la Vila Olímpica y el Port Olímpic.

También destacó como docente y director de la Etsab y como gestor público en el Ayuntamiento, además de ser impulsor y fundador del Arxiu Històric del COAC, y recibió reconocimientos como la Creu de Sant Jordi (1991), el Premio Nacional de Arquitectura (2006), la Medalla de Oro del COAC y la Medalla de Oro de Barcelona.