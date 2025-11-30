Barcelona organiza actividades para visibilizar la "pluralidad de formas de entender la Navidad"

Imagen de la campaña 'Nadals' del Ayuntamiento de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona organiza del 2 al 23 de diciembre el programa 'Nadals. Celebracions cristianes a Barcelona', un ciclo de actividades para visibilizar la "pluralidad de formas de entender la Navidad", tanto en el sentido teológico como desde el punto de vista de las prácticas culturales asociadas.

El ciclo, organizado por la Oficina d'Afers Religiosos, plantea actividades como una mesa redonda con referentes de diversas comunidades cristianas, tres conciertos y un cuentacuentos familiar en la Fira de Santa Llúcia, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

El comisionado del Pacte per Ciutat Vella de Barcelona, Ivan Pera, ha destacado que Barcelona es diversa: "En medio del ruido de las fiestas, hemos querido crear el espacio donde las diferentes comunidades cristianas de Barcelona puedan compartir con el resto de ciudadanos y ciudadanas el sentido profundo de la Navidad".

Según el consistorio esta iniciativa quiere poner en valor la "diversidad interna del cristianismo y sus expresiones" e identificar las diferencias teológicas en cuanto al nacimiento de Jesús.

Las actividades de este ciclo serán gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía.