Barcelona se personará contra los multirreincidentes "más graves" para luchar contra la impunidad

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i), saluda al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (d), antes de su reunión, en la sede del Ministerio, a 24 de enero de 2024, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento abrirá una línea de trabajo específico para personarse contra los multirreincidentes "más graves" con el objetivo de luchar contra la impunidad.

En declaraciones a la prensa, ha celebrado la subida del 40% de las sentencias contra multirreincidentes anunciada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños: "Las dotaciones judiciales están dando resultados".

Así, ha explicado el alcalde, Barcelona aprovechará tanto la modificación del Código Penal como el refuerzo que ha habido por parte de la judicatura, consiguiendo mantener las cifras de delitos como "las mejores de los últimos 10 años en esta tipología".