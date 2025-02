Barcelona planea replicar la Escola del Mar, la institución pedagógica arrasada en la Guerra Civil

Hasta 15 entidades y personalidades piden que el nuevo edificio acoja el Museu Pedagògic de Catalunya

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trámites para replicar la Escola del Mar, el centro educativo barcelonés reconocido internacionalmente por su proyecto pedagógico que fue inaugurado en 1921 en el barrio de la Barceloneta y destruido en 1938 por un bombardeo durante la Guerra Civil.

El proyecto, abordado durante el mandato de la exalcaldesa Ada Colau y descartado inicialmente por el actual gobierno de Jaume Collboni por su falta de concreción, fue recuperado por el grupo municipal de ERC y propuesto ante la comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes de julio, donde recibió el apoyo de todos los grupos excepto Vox, según indica el texto de la proposición de los republicanos.

En aquella ocasión, el concejal de Educación Lluís Rabell (PSC) explicó que el gobierno municipal ya estaba estudiando y trabajando la propuesta con las partes implicadas y, aunque a inicios de febrero, fuentes del gobierno explican a Europa Press que no hay novedades al respecto, el proyecto sigue su curso.

SEIS LOCALIZACIONES

Fuentes de ERC, afirman que han pactado con el PSC la elaboración del anteproyecto para reconstruir el edificio en el marco de los Presupuestos para 2025 pese a la prórroga de las cuentas, ya que el gobierno municipal aseguró que se mantendrían los acuerdos con los republicanos e incluso con BComú en algunos casos, por lo que este año se prevén poner los cimientos del plan.

En concreto, la concejal de ERC Rosa Suriñach asegura que su partido ha conseguido que se destine una "partida específica para dar pasos concretos" en la reconstrucción del edificio, mientras que ahora trabajan en que se establezca una hoja de ruta clara con el objetivo de que antes de que acabe el presente mandato se pueda concretar una propuesta firme de ubicación y encaje en la ciudad.

Sobre la localización, Suriñach recuerda que durante el mandato de Colau se identificaron 6 posibles puntos entre la Barceloneta y el Poblenou, aunque los republicanos se inclinan por que el edificio se instale en su barrio de origen, pero admiten que "la Ley de Costas y la densificación urbana de la Barceloneta complican este deseo".

UN EDIFICIO MÍTICO

En declaraciones a Europa Press, el máximo impulsor de la reconstrucción de la Escola del Mar, Marc Cuixart i Goday, también nieto del arquitecto original, Josep Goday, sostiene que el centro es "uno de los edificios escolares más míticos que ha habido en el siglo XX", tanto por la estructura arquitectónica como por su legado.

El edificio fue construido en 1921 en la orilla de la playa de la Barceloneta, originalmente para acoger a estudiantes enfermos que se beneficiasen de la cercanía al mar, y con materiales desmontables, en su mayoría listones de madera, con el objetivo de que fuese "fácilmente" desmontable y trasladable.

Al poco tiempo, la escuela fue uno de los epicentros de la renovación pedagógica, lo cual la dotó de "un eco internacional espectacular: la visitaron arquitectos, maestros y pedagogos de toda la Península y media Europa", pero desgraciadamente fue destruida en 1938, durante la Guerra Civil, al caerle una bomba lanzada por la aviación italiana.

UNA DEUDA CON LA BARCELONETA

El vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Barceloneta, Manel Martínez, destaca el valor de la Escola del Mar en la historia y lamenta que su legado "no haya tenido una continuidad" en el barrio como, asegura, sucede con la figura del poeta barcelonés Joan Salvat-Papasseit, vecino ilustre cuyo monumento se ubica en el Moll de la Fusta, fuera del barrio.

También defiende que un nuevo emplazamiento para el edificio debería ubicarse en la Barceloneta, un hecho que, asegura, ayudaría a subsanar la deuda que tiene Barcelona con el barrio: "Que se ubique en la Barceloneta, también como un homenaje a la Escola del Mar que nació y murió aquí, no solo me gusta, me parece que nos lo deben".

"La parte arquitectónica no es para mí la más importante de todo lo que representaba la Escola del Mar. No quiero quedarme con la envoltura, aunque no deja de ser un punto de partida", añade Martínez sobre el proyecto, del que destaca su valor pedagógico.

MUSEO

Uno de los argumentos a favor de recuperar la Escola del Mar gira en torno a su futuro uso: más de 15 entidades y personalidades reconocidas, entre las que están la Conselleria de Educación, la de Cultura, la Diputación de Barcelona, el mismo Cuixart i Goday y la Societat Catalana de Pedagogia (SCP), filial del Institut d'Estudis Catalans (IEC), reclaman que acoja el nuevo Museu Pedagògic de Catalunya.

El presidente de la SCP, Josep Serentill, uno de los impulsores del museo, asegura que contar con la Escola del Mar como sede es un objetivo prioritario para el proyecto que supondría "colgarse la medalla de oro", ya que su relevancia histórica del centro en la historia de la pedagogía, textualmente, lo convierte en la sede perfecta.

Respecto a la reconstrucción de la Escola del Mar, defiende que se trata de un "elemento de justicia y de memoria histórica" que vale la pena poner en valor desde el SCP y el IEC, así como un reconocimiento del legado pedagógico de Catalunya que, opina, tiene una herencia importantísima y en algunos momentos ha podido ser minusvalorada.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Según Serentill, el horizonte más próximo para la nueva Escola del Mar está en el próximo mes octubre, concretamente en los días 23, 24 y 25, en las Jornades del Museu d'Educacio de Catalunya, cuando se prevé presentar al público el museo.

Además de para presentar el discurso y el contenido del futuro centro museístico, las jornadas servirán para recoger patronatos y apoyo para el proyecto, tanto de entidades y organismos como de particulares, para poder empezar a "ponerse manos a la obra".