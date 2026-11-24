Collboni durante su visita a los trabajos de restauración del mosaico de Joan Miró en La Rambla de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que el Ayuntamiento ha comenzado este noviembre los trabajos de restauración del mosaico de Joan Miró en el Pla de l'Os de La Rambla, en el marco de las obras de reforma de la emblemática avenida.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este lunes junto a la responsable del área de Conservación y Reparación de Arqueología de Barcelona, Anna Lázaro, en las que ha concretado que las actuaciones se prevé que acaben a finales de enero, unas semanas antes del fin de la transformación integral de La Rambla, que se prevé para mediados de febrero por las fiestas de Santa Eulàlia.

"Es una de las obras más características de Miró y que el artista regaló a la ciudad en su entrada por el mar, como el mural del aeropuerto, y forma parte de la historia de La Rambla", ha expuesto, tras recordar que este año se cumplen 50 años desde su instalación en el paseo.

Collboni ha insistido en que el proyecto también forma parte de la recuperación de las intervenciones artísticas en la vía, así como de los espacios culturales para "recuperar La Rambla para los barceloneses".

Ha recalcado que el objetivo de la intervención es conservar a largo plazo esta pieza del artista, tratando las fisuras y otras alteraciones, y ha recordado que el homenaje a las víctimas del atentado del 17 de agosto se mantendrá en el mismo lugar, unos metros más arriba que el mosaico.

PRESERVACIÓN ELEMENTOS ORIGINALES

Lázaro ha detallado que la línea de actuación en este elemento patrimonial es el de "poca intervención" y que se trata de un espacio que de 50 años que se pisa mucho en el día a día y que este ha sido su principal daño.

Ha apuntado que de las piezas de color azul y rojo de la obra ya no queda ninguna de las originales y que se han ido reponiendo con el paso del tiempo, de las amarillas están comprobando si queda alguna, mientras que las blancas y negras son todas originales de 1976.

"Son las que ideó Miró y son las que tenemos que conservar en la mayor medida de lo posible. Por motivos de seguridad vial para evitar resbalones quizá tenemos que hacer un cambio puntual de alguna baldosa, pero se consensuará con la Fundació Miró", ha sostenido.

ESTUDIO PREVIO

Ha añadido que, antes de comenzar la restauración, han hecho una primera fase de documentación, registro y monitorización de la obra, que ha incluido un levantamiento fotogramétrico de alta resolución de todo el mosaico, así como la cartografía detallada de las fisuras, pérdidas de material, roturas, hundimientos, reparaciones históricas y sustituciones de piezas.

El consistorio también está restaurando otros elementos patrimoniales como la fuente de Canaletes, la de Portaferrissa, la del Pla de la Boqueria, la de Santpere y el antifaz de Joan Brossa.