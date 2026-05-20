Barcelona suspende nuevas licencias de apertura de autoservicios que pueden abrir 24 horas

Archivo - Un supermercado 24 horas en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido temporalmente la concesión de nuevas licencias de autoservicios y superservicios que pueden abrirse 24 horas, de los que la ciudad cuenta con unos 1.300, y que, al tener una superficie igual o inferior a los 300 metros cuadrados, quedan liberados de las limitaciones horarias de la normativa sectorial autonómica.

La suspensión se ha publicado esta miércoles por la mañana en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) y tiene efecto inmediato, con una vigencia de un año mientras se trabaja en un nuevo planeamiento que "permita proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar procesos de saturación y monocultivo en determinadas zonas de la ciudad", informan en comunicado.

El consistorio sostiene que la implantación generalizada de este tipo de establecimiento ha generado, en varios casos, problemáticas de convivencia con el vecindario, sobre todo en zonas con elevada densidad residencial o fuerte presión turística.

La suspensión temporal responde a la voluntad de redactar un futuro plan de usos de ciudad al respecto de estos negocios y se extiende tanto al otorgamiento de nuevas licencias como a la tramitación de comunicaciones para obras destinadas a la implantación o ampliación de estas actividades.

SANT MARTÍ Y CIUTAT VELLA

Se destaca que distritos como Sant Martí y Ciutat Vella ya disponen de regulaciones recientes y restrictivas alineadas con los criterios del futuro planeamiento municipal (los cuales quedan excluidos de la suspensión, dado que ya cuentan con instrumentos de regulación propios).

Los datos municipales indican que estas limitaciones han sido eficaces y se quedan "explícitamente" excluidos los mercados municipales.

DATOS

En paralelo a la suspensión de licencias, el Ayuntamiento de Barcelona seguirá efectuando una acción inspectora continuada para garantizar el cumplimiento de la normativa de los establecimientos alimenticios que pueden abrir 24 horas, a través de campañas de multiinspección.

Este mandato se han impulsado 14 campañas de multiinspección en varios distritos, y en todas ellas se han encontrado incumplimientos relacionados con la tipología de establecimientos alimentarios 24 horas y, en total, se han revisado más de 230 locales de este tipo.

La multiinspección más relevante fue en el Eixample en diciembre de 2024, donde se inspeccionaron 112 establecimientos de este tipo, y se evidencia una alta concentración de incumplimientos transversales: más de 1.440 infracciones relacionadas con requerimientos de la licencia; 252 infracciones de salud pública; 163 de gestión de residuos; 123 en materia laboral y 116 vinculadas a Hacienda.

Por otra parte, la inspección ordinaria en la ciudad en materia urbanística y de salud pública asciende a un total de 2.880 inspecciones, que han generado 87 precintas provisionales, 513 órdenes de restitución, 253 sanciones y 85 multas coercitivas por un valor de 440.180 euros.