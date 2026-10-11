Barcino5G presenta alegaciones al proyecto para dotar de táser a la Guardia Urbana de Barcelona

Archivo - El presidente de la asociación Barcino5g y antiguo líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Barcino5G ha presentado alegaciones al proyecto para dotar de pistolas táser a la Guardia Urbana de Barcelona que se aprobó inicialmente este julio pidiendo, entre otras cosas, que se aumente el número de estas pistolas para la policía municipal.

Barcino5G, presidida por el antiguo líder municipal del PP en Barcelona Alberto Fernández Díaz, pide que el gobierno municipal asegure, en el plazo de 3 años, la dotación mínima de un dispositivo por cada 3 patrullas de servicio, según el escrito de alegaciones consultado por Europa Press.

Así, señalan que el anuncio del consistorio de comprar entre 22 y 25 pistolas táser supone un número "manifiestamente insuficiente" y no permite una cobertura ordinaria y real de los servicios.

Además, el escrito también propone extender su uso, previa obligada formación, a agentes de escala básica e insta al Ayuntamiento a promover una propuesta normativa propia que permita a los agentes de Guardia Urbana utilizar en "casos excepcionales" armas largas de fuego o subfusiles.

También solicitan cambios de normativas legales para la "adaptación de facto de las actuales pistolas de la Guardia Urbana en un subfusil o carabina asignando al efecto también los correspondientes recursos económicos para su adquisición y formación de los agentes".