Batet (Junts) afirma que el PSC bloquea el acuerdo de Bruselas y "lo complica todo"

El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet - David Zorrakino - Europa Press

Apunta que en la negociación de presupuestos "la responsabilidad es del PSC"

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha afirmado que el PSC bloquea el acuerdo de Bruselas, suscrito por Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, y "lo complica todo".

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, en la que ha criticado la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa: "No puede ser que haya unos acuerdos en Ginebra y que en el Parlament el relato no sea coherente con lo que hacemos en otros espacios", ha dicho.

Ha asegurado que durante el Debate de Política General de esta semana en el Parlament se ha visto la "debilidad y falta de liderazgo" de Illa, quien, ha dicho, está supeditado a partidos extremos.

"Los próximos días se tomarán las decisiones oportunas que hemos ido avanzando", ha comentado en referencia a las palabras del líder de Junts, Carles Puigdemont, que auguró que en otoño podían haber cambios.

Preguntado por una posible reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Puigdemont ha señalado que no se mueven "por fotos".

PRESUPUESTOS

Sobre la negociación de presupuestos para el año 2026 explica que la "responsabilidad es del PSC", pero, a su parecer, la credibilidad de los presupuestos tiende a la baja.

"Que los presenten y ya los estudiaremos", ha expresado, y ha afirmado que, según él, el PSC quiere pactar los presupuestos con ERC y los Comuns.

ALIANÇA CATALANA

Preguntado sobre la relación de Junts con Aliança Catalana ha expuestos que "los extremos no son nunca buenos y los problemas difíciles no tienen soluciones fáciles".

Además, ha defendido que Junts tiene "un proyecto político fuerte, con liderazgos claros y alcaldes potentes".