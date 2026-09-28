BBVA ve un "cambio de modelo" en la economía catalana con mayor peso de servicios más productivos

El catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB, Josep Oliver, y el director territorial de BBVA en Catalunya, José Ballester, este lunes en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB y autor del Anuario Económico Comarcal 2025 de BBVA, Josep Oliver, ha destacado un cierto "cambio de modelo" en la economía catalana, con un incremento de los servicios con una mayor productividad asociada --como financieros, telecomunicaciones, transporte o investigación y desarrollo-- en la actividad del país.

En la presentación del informe este lunes, Oliver ha explicado que estos servicios privados productivos han incrementado su valor añadido bruto (VAB) un 25,6% desde 2019, antes de la pandemia, y por encima del alza registrada por los servicios privados personales (+12,4%), que incluyen aquellos más relacionados con el turismo como la hostelería, y de los servicios colectivos (+10,1%).

Ha confiado en que este cambio "se consolide", en un momento marcado por un debate cada vez mayor sobre el peso de la productividad en la economía catalana, y que venga acompañado también de una evolución positiva en el sector manufacturero, que en 2025 se ha visto afectado por la incertidumbre geopolítica.

Respecto al año pasado, el sector servicios, que concentra tres cuartas partes de la actividad económica catalana, ha aumentado el VAB un 3,1% interanual, dentro del cual los servicios privados lo han hecho un 4,7% interanual, los privados personales un 3% y los colectivos un 1,6%.

Oliver también ha destacado el incremento del VAB del sector primario del 9,4% interanual, impulsado por la recuperación de la agricultura tras varios ejercicios a la baja, y, en menor medida, del 1,5% del sector industrial, el más afectado por la incertidumbre global.

Ha destacado que, a cierre de 2025, la economía catalana mantiene una "continuidad del crecimiento" de los últimos años, con un avance del 3% del VAB y del 2,7% del Producto Interior Bruto (PIB), y en un 11,5% y 10,4%, respectivamente, por encima que antes de la pandemia, una tendencia que confía en que pueda mantenerse por la próxima década.

TERRITORIOS

Por provincias, Lleida ha liderado este crecimiento, con un avance interanual del VAB del 3,5% interanual, impulsado por el VAB sector primario, que ha aumentado un 13,5%, y el de la construcción, que lo ha hecho un 5,8%, y seguida de Barcelona (+3,1%), Girona (+2,8%) y Tarragona (+2%).

Oliver ha destacado especialmente el crecimiento de la Plana de Lleida, con un incremento del VAB del 3,7% interanual, y del Área Metropolitana de Barcelona, de un 3,1%, y de las comarcas de Girona, de un 2,9%.

También se ha referido a la evolución más moderada de les Terres de l'Ebre, de un 1,3% interanual, y de Camp de Tarragona, de un 2,2%, por el mayor peso que tienen los sectores de la industria y la energía en ambos territorios, lo que ha limitado el crecimiento.

BALLESTER

Ballester ha defendido que el anuario de la entidad elabora un análisis detallado del crecimiento comarcal de la economía catalana, lo que "permite comprender las dinámicas económicas a nivel local" y estudiar su evolución.

Ha asegurado que BBVA quiere ser un "socio a largo plazo" del tejido productivo de Catalunya, donde la entidad ha incrementado la financiación concedida a las empresas, pymes y autónomos en un 6,3% interanual en el primer semestre de 2026, ha cifrado el responsable territorial.