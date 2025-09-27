BComú activa sus mecanismos para escoger candidato a las municipales tras la marcha de Janet Sanz

Archivo - La líder de Barcelona en Comú, Janet Sanz Cid, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

El proceso arrancará en noviembre y se prevé dar a conocer a la nueva candidatura en febrero

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

BComú activará este otoño sus mecanismos para escoger candidato a las elecciones municipales de 2027, después de que este lunes la líder de la formación, Janet Sanz, anunciara que deja la política institucional y que su acta como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.

La marcha de Sanz, prevista para noviembre, dará paso a un proceso de primarias en el partido, cuyo reglamento espera aprobarse definitivamente en diciembre para convocar oficialmente el proceso en enero, explican fuentes de los Comuns a Europa Press.

Tras 30 días de campaña, se prevé que en febrero se conozca el candidato o candidata con el que BComú tratará de volver a la Alcaldía, que ostentó durante 8 años de la mano de la exalcaldesa Ada Colau, que se mantiene alejada de los cargos políticos.

Sanz, que era potencial candidata hasta su anuncio del lunes, dijo en una entrevista que el actual portavoz de los Comuns en el Congreso y exnúmero 2 de Colau en Barcelona, Gerardo Pisarello, es un "activo político muy potente", aunque aseguró que no hay decisiones tomadas.

GRUPO MUNICIPALES

Respecto al grupo municipal, con la marcha en noviembre de Sanz sus miembros deberán escoger a la persona que los liderará en lo que resta de mandato.

Entre los candidatos están la coordinadora de los Comuns y actual portavoz del grupo, Gemma Tarafa, y el portavoz adjunto, Marc Serra.

El cambió que seguro presenciará el grupo es la entrada de un nuevo miembro en el consistorio, y los siguientes nombres en la lista que BComú presentó a las municipales de 2023 son Lucía Morale, directora de la fundación Sentit Comú, que preside Colau; Tània Corrons, exportavoz del partido y asesora en la Diputación de Barcelona, y Max Cahner, actual portavoz.