BComú apoyará la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales de Barcelona para 2026

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, ha avanzado que su grupo votará a favor en el pleno de este viernes la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales de 2026 del gobierno del alcalde, Jaume Collboni.

Los Comuns pedían a Collboni que impulsara la regeneración urbana del barrio del Besòs i el Maresme para contar con su apoyo y han conseguido un acuerdo con el gobierno municipal, según ha afirmado en declaraciones a los medios.

"Hemos llegado a un acuerdo importante que permitirá el voto favorable a las ordenanzas fiscales y que debe permitir el salto de escala necesario para la rehabilitación de las viviendas en el barrio del Besòs i el Maresme recuperando el programa piloto que inició Ada Colau en 2020", ha asegurado.

Ha subrayado la importancia de recuperar el plan piloto, que "mejorarán", ya que contará con la implicación de la Generalitat, y ha apuntado que en los próximos días explicarán junto al gobierno municipal los detalles del acuerdo.

Finalmente, ha recordado que los otros dos requisitos que acordaron en noviembre con los socialistas fueron una mayor fiscalización a hoteles de lujo y grandes establecimientos, y proteger el comercio de proximidad frente a las franquicias, como las de los supermercados de 24 horas.