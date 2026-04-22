El BEI y la Generalitat firman un préstamo de 300 millones para la L8 de FGC

Obras de prolongación de la L8 de FGC - GENERALITAT

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Generalitat han firmado un préstamo de 300 millones de euros para financiar las obras de prolongación de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), informan en un comunicado conjunto este miércoles.

Los trabajos permitirán unir las dos líneas de FGC que pasan por Barcelona con la prolongación de la línea Llobregat-Anoia desde la parada de Plaça Espanya hasta la de Gràcia, con la construcción de dos nuevas estaciones --Hospital Clínic y Francesc Macià-- y la ampliación de la de Gràcia.

Los trabajos tienen un presupuesto total de 412 millones de euros y, en un primer momento, se explicó que entraría en funcionamiento en 2029, aunque el Govern ha apuntado que puede hacerlo en 2030.

Actualmente, se están realizando los trabajos previos a la instalación de la tuneladora, así como los pozos de las nuevas estaciones y una galería para trasladar las tierras desde el nuevo túnel hasta el parque Joan Miró.

El préstamo cuenta con un plazo máximo de 30 años, incluidos 6 de carencia, y un periodo de amortización opcional, semestral o anual.