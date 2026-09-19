Biel Mesquida inaugura la Setmana del Llibre en Català con una glosa en defensa de la lengua

El escritor Biel Mesquida - SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor mallorquín Biel Mesquida ha inaugurado la 44ª edición de la Setmana del Llibre en Català con una glosa en la que ha reivindicado la lectura y la "fuerza de la literatura en catalán".

"El libro en catalán es una herramienta de salvación nacional, es un tesoro de la inteligencia y una vacuna contra la aniquilación", ha dicho Mesquida durante el acto inaugural en el paseo de Lluís Companys este sábado, ha informado la organización en un comunicado.

El escritor ha destacado la importancia de la lectura en un momento de "emergencia lingüística del catalán, amenazados por el ascenso vertiginoso de los neofascismos".

El acto inaugural da inicio a 10 días de actividades que incluyen presentaciones, diálogos, firmas, recitales, talleres, conciertos y centenares de propuestas para todas las edades.

La Setmana reivindica estos 10 días como una "fiesta del libro y de la lectura abierta a todos" destacando el valor de la literatura como herramienta del pensamiento, de cultura compartida y futuro.