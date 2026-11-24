Cartel de la primera edición - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La I Biennal d'Arts Digitals despliega desde este noviembre hasta marzo de 2027 una programación con exposiciones, encuentros profesionales y actividades para "descubrir las múltiples posibilidades de la creación digital contemporánea y a reflexionar" sobre las relaciones entre arte, tecnología y sociedad.

El evento, con el museo DHub de Barcelona como epicentro, está coorganizado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat y la Barcelona Creativity & Design Foundation, informa este martes el consistorio en un comunicado.

La programación se articula en 4 ejes: exposiciones, programa profesional, actividades y '+Biennal' (un programa que conectará festivales, exposiciones e iniciativas culturales para ampliar la proyección del sector).

ARTISTAS "PIONEROS Y CONTEMPORÁNEOS"

La primera exposición de la Biennal es 'Vectors. Art digital per pensar el futur', que del 25 de noviembre al 14 de marzo reunirá en el DHub de Barcelona unas 40 obras de 33 artistas "pioneros y contemporáneos" en un recorrido por la evolución y la diversidad del arte digital.

Entre los participantes están Vera Molnár, Elena Asins, Manfred Mohr, John Whitney o Lillian Schwartz, que dialogan con creadores contemporáneos como Mario Klingemann, Joana Moll, Mónica Riki, Anna Carreras, Alba G. Corral, Hamill Industries, Playmodes o Zachary Lieberman.

Entre el resto de propuestas expositivas destaca 'Ressonàncies. La ciutat que ressona', un programa de creación audiovisual que se desplegará a partir de 2026 y que incluye la Pantalla Dhub, una "nueva plataforma de exhibición de arte digital" situada en el futuro vestíbulo de la estación de metro de les Glòries, en la planta 0 del museo.