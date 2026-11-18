El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una imagen de archivo. - Ananda Manjón - Europa Press

TARRAGONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha apelado al voto de los catalanes en las elecciones generales del 29 de noviembre, porque afirma que Catalunya se juega su convivencia si llegan el PP y Vox al Gobierno, porque son formaciones que "quisieran volver al conflicto", al enfrentamiento y a la tensión.

En declaraciones este miércoles en Tarragona, el ministro ha defendido la política del Gobierno en Catalunya, que ha permitido superar el 'procés' y "abrir una nueva etapa" de normalización política, social, institucional, de crecimiento económico y de prosperidad.

La ha contrapuesto a la etapa en que la Generalitat independentista y el Gobierno del PP se "retroalimentaban" en el conflicto.

Esta nueva etapa está en riesgo, ha asegurado, con un hipotético Gobierno de PP y Vox: "Son esencialmente partidos anticatalanes, porque hacen catalanofobia fuera de Catalunya e intentan rascar cuatro votos de ultras, metiéndose, insultando y faltando el respeto a Catalunya".

Ha asegurado que son formaciones que se sentían cómodas con la tensión en Catalunya del año 2017, y que por ello seguirán atacándola, como asegura que han hecho criticando la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica o su propuesta para "suprimir el catalán" en el Congreso.

"Sería la primera vez desde la dictadura que se suprime una lengua cooficial en una institución pública", ha asegurado Bolaños, que también ha afeado al PP su papel para evitar que el catalán se convierta en una lengua oficial de las instituciones de la UE.

"EN LA MANO DE LOS CATALANES"

Por todo ello, ha llamado a concentrar el voto en la opción socialista: "Que ningún catalán tire la moneda al aire" y ha alertado de opciones que expresan equidistancia entre la opción de Pedro Sánchez y la de Alberto Núñez Feijóo.

"Hay opciones políticas que juegan con la equidistancia. Con la equidistancia entre los que trabajamos para Catalunya y los que son capaces de suprimir el catalán como lengua dentro del Parlamento. Esa distancia tramposa no lleva a ninguna parte", ha expresado.

Y ha afirmado que, para revalidar el Gobierno progresista, Catalunya y sus cuatro provincias van a ser claves el 29N: "En la mano de los catalanes está que podamos seguir avanzando".