Bombers de Barcelona recibió 216 avisos y gestionó 158 servicios por las lluvias de este miércoles

Archivo - Varias personas esperan en la parada del bus, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha activado la alerta roja por tiempo violento y granizadas en el territorio catalán. Han alertado - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de Barcelona recibieron 216 avisos de las incidencias relacionados con las lluvias de este miércoles y gestionaron 158 servicios, de los cuales 47 requirieron intervención directa, como inundaciones, retirada de elementos con riesgo de caída e incidencias relacionadas con el suministro eléctrico.

Durante la noche, los diferentes equipos municipales han conseguido llevar a cabo prácticamente todas las tareas de recogida y retirada de elementos afectados por el temporal, especialmente en Nou Barris, Horta-Guinardó y la parte alta de Gràcia, indica el consistorio en un comunicado este jueves.

Durante el día, los trabajos se centrarán en la retirada de hojas y ramas acumuladas en la vía pública y en la detección y revisión de posibles nuevos deslizamientos de tierra.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) sigue trabajando para restablecer el servicio de la L4 del Metro entre Verdaguer y Trinitat Nova, para el que sigue el servicio alternativo de bus, mientras que el resto de la red opera con normalidad con afectaciones puntuales.

Todos los centros educativos, tanto institutos como escuelas, han podido abrir sus puertas a pesar de las 30 incidencias pendientes de resolver, que también afectan a guarderías y escuelas de música, una decena de ellas con pequeñas inundaciones, aún resolviéndose.

TRÁFICO

La principal afectación en las carreteras se produjo en el Túnel del Caçador de la B-20, en el distrito de Nou Barris, que obligó a cortar la circulación a las 21.46 por inundación y no se pudo reabrir hasta las 2.40, una vez finalizadas las tareas de drenaje y limpieza.

Respecto a los semáforos, en algunos cruces siguen apagados tras los apagones sufridos durante la tormenta, que están siendo regulados por patrullas de la Guardia Urbana para garantizar la seguridad.