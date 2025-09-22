Bombers continúa con la búsqueda de una persona en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Bombers continúa con la búsqueda de una persona en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)
Bombers continúa con la búsqueda de una persona en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 22 septiembre 2025 9:09

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat continúan buscando a una persona desaparecida este domingo en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) tras recibir informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua a consecuencia de las lluvias de este domingo, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las tareas continúan después del hallazgo del cuerpo de un menor de 11-12 años este domingo por la noche en el río de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), confirmado por la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y se busca al que creen que es su padre, también desaparecido.

Las labores de la noche se han centrado en el último punto de avistamiento, entre la urbanización Monterrey y el municipio de Mediona hasta Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), unos 6 kilómetros de recorrido.

Desde la hora del aviso, este domingo sobre las 18.32h, unos 90 efectivos del cuerpo trabajan en la búsqueda del desaparecido junto a los Mossos d'Esquadra y equipos del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), además de contar durante la mañana de este lunes con un helicóptero de rescate.

La consellera Parlon, en declaraciones a medianoche en Sant Quintí de Mediona, donde desapareció por la tarde el coche de ambos, ha dicho que, según parece, unos testigos han explicado que el conductor se decidió a pasar por un lugar peligroso por las lluvias pese a que se le recomendó no pasar.

Contador