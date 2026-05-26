Bombers obtendrá datos de incendios extremos para mejorar la respuesta de países europeos

Archivo - Un helicóptero en una zona afectada por el incendio, a 9 de julio de 2025, en Xerta (Tarragona) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado suscribirse al proyecto ODET, el sistema abierto de toma de decisiones para mejorar la preparación y respuesta de Europa ante incendios forestales extremos, a través del cual recogerá datos de incendios extremos en Catalunya y así ayudar a otros países a monitorizar los fuegos que puedan producirse en sus territorios.

También colaborarán realizando un análisis de los datos recogidos, tanto de los incendios reales como los simulados, y contribuirán al desarrollo y validación de los procedimientos operativos, es decir, aplicando la gestión de este tipo de incendios las conclusiones a las que se llega con el trabajo científico, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

Por otro lado, el cuerpo catalán participará en actividades de formación y capacitación, asegurando que las herramientas y resultados del proyecto sean útiles y aplicables a situaciones reales.