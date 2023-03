Bonvehí pide a Trias una lista en la que PDeCAT se identifique: "No iremos en una lista de Junts"

"Trias parece más un candidato de nuestra plataforma municipalista que no un candidato de Junts", dice

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha reclamado este jueves al alcaldable de Junts en Barcelona, Xavier Trias, que haga una lista en la que su espacio pueda sentirse identificado en el marco de las negociaciones que ambas partes llevan a cabo de cara a las elecciones municipales.

"No iremos en una lista de Junts. Todo esto debe tener otro cariz porque, en caso contrario, no podremos dar apoyo. Hoy no puedo decir qué acabará pasando en Barcelona por nuestra parte", ha subrayado en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press.

Según Bonvehí, Trias puede hacer la lista que considere siempre que su formación pueda sentirse cómoda en ella, y para ello ha reclamado que sea "plural y no se vea como una lista de Junts".

Tras concretar que el PDeCAT se presentará a las municipales bajo la plataforma 'Ara Pacte Local', que cuenta con unos 150 candidaturas, ha señalado que se sienten interpelados por Trias porque, a su juicio, dice muchas cosas que ellos también defienden.

"Escuchando a Trias parece que sea más un candidato de nuestra plataforma municipalista que no un candidato de Junts", ha sostenido Bonvehí, aunque ve muy difícil que haya un acuerdo entre 'Ara Pacte Local' y el candidato de Junts o una coalición electoral.

Sin embargo, sí concreta que están en conversaciones con Trias para ver de qué manera pueden prestarle su apoyo desde la plataforma o desde el PDeCAT para que sea el próximo alcalde de Barcelona porque consideran que "es el candidato más cercano" a sus tesis.

"MENOSPRECIADOS"

Pese a todo, ha reconocido que, en los últimos años, se han sentido "menospreciados" y que se ha intentado borrar lo que representan, lo que considera que es un error a nivel político.

Lo ha dicho después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, afirmara en una entrevista a Europa Press a finales de diciembre se refiriera al PDeCAT como "un partido que no existe".

También ha pedido "pasar página" en el espacio que representan y dejar que salgan nuevos actores y liderazgos, pero ha dejado claro que una persona no cambia proyectos.

Aunque ha reivindicado que los expresidentes Carles Puigdemont, Artur Mas y Jordi Pujol tuvieron un liderazgo muy fuerte, ha defendido que los proyectos políticos se construyen "con mucha gente y no veo ahora un liderazgo que pueda por sí solo agrupar o reconstruir" un espacio.

Con Puigdemont, ha asegurado que ha intentado no perder la relación personal, pero ha admitido que en los últimos años se han alejado políticamente.

BORRÀS

Sobre el juicio a la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha querido respetar su presunción de inocencia, ha pedido que se haga justicia y ha celebrado que su "calvario" haya acabado una vez el juicio, ha quedado visto por sentencia.

También ha acusado a ERC de tener una actitud "un punto abusiva" en relación a la mesa de diálogo, a la vez que ha criticado la posición mantenida al respecto por Junts y la CUP.