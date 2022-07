Borràs dice que el pacto por el diálogo "es entre ERC y PSOE, en ningún caso del Govern"

Le pide a la Mesa del Parlament: "No necesito que me absuelvan, sino que no se me condene ni juzgue" en la cámara

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha avisado de que el pacto para el diálogo y la negociación alcanzado este viernes por el Ministerio de la Presidencia y la Conselleria de Presidencia "es entre ERC y el partido socialista, en ningún caso del Govern", pese a que se anunció como un pacto entre el Gobierno y la Generalitat.

En declaraciones a los periodistas este domingo tras asistir a un acto de Junts en Sant Celoni (Barcelona), ha explicado que los pactos que se toman "en el seno del Govern deben estar acordados entre los partidos que forman la coalición, y esto no se ha producido".

Sin embargo, el documento del acuerdo, fruto de tres reuniones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, precisa que es un acuerdo alcanzado entre ambos ejecutivos que establece ocho puntos metodológicos para iniciar un proceso de diálogo y negociación.

Borràs ha recalcado que el de la Generalitat es un gobierno de coalición "con independencia de que el presidente de la Generalitat, o a quien él se lo delegue, pueda reunirse con quien crea oportuno".

Preguntada por si Junts se sumaría al acuerdo, ha respondido que a su partido no se le ha permitido participar en el proceso --"Nunca hemos hablado de vetos, sí hemos sido vetados"--, y recuerda que Junts exige la amnistía y la autodeterminación, que para ella son pilares con gran consenso en la sociedad catalana.

Para Borràs, la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat no ha dado resultados: "A las puertas del quinto aniversario del 1-O y viendo la represión desatada desde ese momento, es evidente que esa mesa no ha servido para resolver el conflicto", ha añadido.

Ante esta situación, ha reafirmado el compromiso de Junts "con la negociación con garantías, que es a lo que se comprometieron los partidos independentistas en el Parlament, y que es un mandato plenamente vigente".

MANTIENE SU DECISIÓN DE NO DIMITIR

Borràs ha dicho que mantiene su decisión de no dimitir como presidenta del Parlament tras su segundo procesamiento por presunto fraude en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y pide a los miembros de la Mesa que protejan su presunción de inocencia, ante la posibilidad de suspenderla: "No necesito que me absuelvan, sino que no se me condene ni juzgue" desde la cámara.

También les ha reclamado, "como miembros de un Parlament que defiende derechos que están siendo amenazados por el Estado español, tener presente que un artículo imperfecto no puede comportar una decisión injusta".

Lo reclama porque considera que el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que prevé suspender a un diputado cuando se le abre juicio oral por corrupción, vulnera derechos fundamentales "como la presunción de inocencia y el derecho a la seguridad jurídica".