La borrasca Harry provoca "daños muy graves" en las playas metropolitanas de Barcelona

Imagen de la playa de Badalona tras el paso de la borrasca Harry - AMB

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las playas metropolitanas de Barcelona han sufrido "daños muy graves" durante el paso de la borrasca Harry a su paso por Catalunya entre el 18 y 21 de enero, con afectaciones que no se veían desde el paso del temporal Gloria en enero de 2020.

Las afectaciones más importantes se han producido en las playas de El Prat de Llobregat, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona y Montgat (Barcelona), con olas de hasta 6 metros que han afectado tanto a la infraestructura como la arena, indica el AMB en un comunicado.

En concreto, el oleaje hundió una parte importante del paseo marítimo de la playa de la Barca Maria de Badalona, donde también provocó una "pérdida importante" de amplitud de la orilla, así como otras playas de la costa de Gavà, El Prat y Barcelona.

El mobiliario urbano ha sido uno de los grandes afectados por el temporal, como los bancos, duchas, señales informativas, papeleras, contenedores, pasarelas, equipamientos deportivos y juegos infantiles, así como algunas instalaciones eléctricas y de megafonía.

Tanto el oleaje como las crecidas de los ríos Llobregat y Besòs también ha acrecentado la llegada de residuos a las playas, que está previsto que sigan llegando los próximos días e incluso las próximas semanas, y que actualmente se estiman en 100 toneladas.

MINISTERIO

Ante esta situación, el gerente del AMB, Ramon Torra, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que intervenga con "actuaciones de emergencia" tanto para estabilizar las playas como para evitar que se repitan los destrozos sufridos.

En este sentido, ha alertado de la necesidad de realizar aportaciones de arena lo antes posible para evitar posibles afectaciones en las líneas ferroviarias y otras infraestructuras, y para "revertir la regresión estructural y profunda" de las playas.

Como intervenciones más relevantes, el AMB también pide al Miteco proyectos para proteger y estabilizar las playas de Montgat, Badalona y El Prat, aprovechar la tierra dragada de la bocana del puerto del Masnou y del Delta del Llobregat y descontaminar los terrenos de la zona de las Tres Xemeneies.

Finalmente, revisar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del Puerto de Barcelona para adaptarla a la situación actual y crear una comisión de seguimiento junto a la Generalitat para monitorizar los proyectos de protección del litoral.