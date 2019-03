Bosch defiende que la acción exterior del Govern ha sido "siempre legal y legítima"

Publicado 28/03/2019 17:35:24 CET

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch, ha defendido este jueves que la acción exterior del Govern ha sido "siempre legal y legítima", por lo que asegura que la defenderán.

Lo ha dicho en un comunicado tras reunirse en Roma con periodistas, think thanks, partidos y responsables de la administración, después de que el Tribunal de Cuentas haya aprobado su informe que concluye que la Generalitat usó fondos públicos para promocionar en el extranjero el proceso independentista.

Bosch ha explicado que esperarán a "ver el informe final y comprobar si se han incorporado todas o una parte de las 182 alegaciones" que ha presentado el Govern.

"Esta ofensiva para que la Generalitat no haga acción exterior no la aceptamos", ha avisado, ya que considera que no han hecho nada que no sea legal, y ha insistido en que el Govern continuará viajando por el mundo para dar a conocer Catalunya.

El conseller ha destacado que la Generalitat tiene "la obligación de estar presentes en el mundo" y que tiene el derecho a hacerlo, pese a que a que haya gente que discrepa políticamente.

Bosch se ha reunido con el consejero de Desarrollo Económico y Comercio de la región de Lazio, Gian Paolo Manzella, con el que ha abordado temas que les afectan mútuamente, como el turismo, el comercio, la actividad económica empresarial, y el miércoles mantuvo un encuentro con los promotores del manifiesto 'La Catalogna, l'Europa, la democrazia', que ha obtenido más de 700 adhesiones de la sociedad civil italiana.