Cabify renueva su flota con 120 nuevos vehículos eléctricos en Barcelona

Archivo - Un coche de Cabify - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabify y Skoda han acordado que la marca de vehículos entregue a la compañía de movilidad española una flota de 120 unidades del modelo eléctrico Elroq para operar en la ciudad de Barcelona.

Forman parte de una entrega de Skoda de 200 unidades del modelo en España, "la mayor flota de vehículos eléctricos entregados por la marca en España", informa Cabify en un comunicado.

MÁS DE 700 KM DE AUTONOMÍA EN CICLO URBANO

El Skoda Elroq 85, con una autonomía superior a los 700 kilómetros en ciclo urbano, contribuye a que Cabify siga implantando su estrategia de electrificación del 100% de la flota en las ciudades donde opera.

Cabify renueva así parte de su flota en Barcelona (donde está desde 2016), y cerca del 100% de los kilómetros recorridos con esta compañía se realizan con vehículos híbridos o eléctricos en Barcelona.

ALBERTO GONZÁLEZ

El director general de Cabify en España, Alberto González, ha destacado que llevan una década en esta ciudad, "trabajando para contribuir a una movilidad mejor en Barcelona, adaptada a las necesidades de las personas y comprometida con el futuro".

Por eso considera que estos 120 nuevos vehículos eléctricos permiten renovar gran parte de su flota y "seguir avanzando hacia un modelo de movilidad más sostenible, eficiente y de calidad".

González también ha mostrado el "compromiso" de seguir invirtiendo en esta ciudad, y con desplazamientos urbanos que sean más responsables y respetuosos con el entorno.