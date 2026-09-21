Cae una red que transportaba droga tras la incautación de un velero con 2.000 kilos de cocaína

Cocaína localizada en el interior de un velero en el marco de la operación 'Doncella' - AGENCIA TRIBUTARIA

GIRONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en cooperación con la aduana francesa, han desarticulado una red criminal que presuntamente facilitaba embarcaciones para el tráfico de drogas a gran escala, tras la incautación de un velero con más de 2.000 kilos de cocaína frente a las costas gallegas, ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado este lunes.

La bautizada como operación 'Doncella' comenzó en febrero, tras la detección en Girona de un velero sospechoso de haber participado en una actividad ilícita en la frontera entre España y Francia.

La investigación determinó la existencia de una organización criminal especializada en el transporte marítimo de estupefacientes a diversos grupos criminales radicados en la Europa del este y los Balcanes, por lo que se pidió colaboración a las autoridades de Polonia a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), para indagar en la titularidad del barco y tratar de identificar a personas relacionadas.

El 11 de julio el barco abandonó el puerto de Roses (Girona) sin activar el sistema de localización de uso obligatorio, y gracias a la cooperación con NCA de Reino Unido y la DEA de Estados Unidos, canalizada a través del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-M), fue localizado el 14 de septiembre a unas 400 millas de las costas gallegas con 2.100 kilos de cocaína.

A raíz de este hallazgo se detuvo a sus cuatro tripulantes, de Argentina, Uruguay, Colombia y Albania, así como al líder de la red, un ciudadano chileno afincado en Girona y encargado de captar las embarcaciones, mientras se busca a un segundo implicado establecido en Barcelona.

A los detenidos se le atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y delito contra la salud pública, en una causa instruida por la Audiencia Nacional, que mantiene la investigación abierta y no descarta más detenciones.