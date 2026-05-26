Caen a la mitad los contactos de buceadores con el fondo marino en las Illes Medes (Girona)

Imagen del fondo marino. - GOVERN DE LA GENERALITAT

GIRONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El número de contactos de los buceadores con el fondo marino en las Illes Medes (Girona) se ha reducido a la mitad en 2025, hasta una media de 2,47 contactos por buceador cada 10 minutos, frente a los 5,24 contactos de media de hace un año.

Así se desprende de un estudio desarrollado por Submon y presentado este martes por el Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter (Girona), como un seguimiento de la actividad de submarinismo que se lleva a cabo en la reserva natural parcial marina de las islas, informa el Govern de la Generalitat este martes en un comunicado.

El estudio ha monitorizado a 453 buceadores y 160 inmersiones, y también ha constatado que el 63% de los submarinistas no realizó ningún contacto en los 10 minutos observados, y en el caso en los que sí se produjeron, en la mayoría no provocaron daños estructurales.

Además, el estudio resalta que la media de los contactos en inmersiones con guía es de 1,5, frente a los 3,8 de media de las no guiadas, lo que "refuerza" el papel de los guías como un elemento fundamental de la conservación de los fondos marinos.

Respecto al perfil mayoritario por número de contactos, el estudio destaca que tienen más de 60 años y cuentan con titulaciones de buceo de nivel elevado o más de 10 años de experiencia, y que "tener más edad o experiencia" no implica un menor impacto en el agua.

FORMACIÓN A pesar de que la relación estadística "no siempre es concluyente", el Govern, a través del Departamento de Territorio de la Generalitat, ha defendido que la tendencia apunta a que las formaciones previas de los buceadores se asocian con menos contactos y valorado la colaboración entre el parque natural y los centros de inmersión.

"Esta mejora es especialmente relevante en una reserva que recibe unas 60.000 inmersiones anuales, demostrando que la gestión activa y la corresponsabilidad del sector dan resultados", explica.