CaixaBank abre dos convocatorias para premiar a las mejores empresarias y autónomas de España

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado dos convocatorias para premiar a las mejores empresarias y autónomas de España y, así, refuerza su compromiso con la promoción del talento femenino, "reconociendo trayectorias que destacan por su capacidad de innovación, liderazgo y contribución al desarrollo económico y social", informa este martes en un comunicado.

Por un lado, abre la décima edición del 'CaixaBank Premio Empresaria', cuyo plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 14 de mayo, para reconocer el talento y la excelencia profesional de mujeres empresarias referentes por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador.

Podrán participar empresarias con al menos tres años de actividad, una facturación anual mínima equivalente a 1,5 millones de euros, y una implicación directa en la gestión del negocio.

Por otro, convoca por sexto año consecutivo el 'Premio A Profesional Autónoma', con el que reconoce la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia en España, y al que podrán optar al galardón aquellas profesionales con residencia fiscal en España y al menos dos años de actividad.

Entre las finalistas regionales a los galardones se seleccionará posteriormente a la ganadora estatal.