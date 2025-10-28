CaixaBank empieza el 'Talent Tour' para ayudar a universitarios a mejorar su marca personal y CV

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank empieza este octubre el 'Talent Tour', que tiene como objetivo ayudar a los universitarios a mejorar su marca personal y su currículo (CV) para favorecer su acceso al mercado laboral, informa este martes.

La iniciativa se realizará en seis centros universitarios de toda España y está previsto que beneficie a más de 150 estudiantes de grados y másteres, así como a docentes y catedráticos.

En colaboración con la consultora Recruiting Erasmus, CaixaBank impartirá el taller 'Desbloquea tu talento', enfocado a dotar a los asistentes de herramientas reales para que afronten con éxito sus primeras entrevistas laborales y mejoren su autoconocimiento.

Los participantes recibirán una microformación para ayudarles a identificar sus fortalezas y llevarán a cabo un 'roleplay' por equipos en el que deberán crear un CV de un perfil junior idóneo que deberán defender en un 'pitch' final.

Este proyecto se enmarca en el plan de la entidad para atraer y fidelizar talento, con iniciativas dirigidas tanto a atraer a profesionales con interés en desarrollar su carrera en la entidad como a los empleados del banco.