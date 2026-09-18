CaixaBank y Fundación Pasqual Maragall lanzan una campaña para acelerar investigación en Alzheimer

Archivo - Pilar coge la mano de Valentín, su marido, que tiene Alzheimer.
Archivo - Pilar coge la mano de Valentín, su marido, que tiene Alzheimer. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 18 septiembre 2026 12:31
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BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y la Fundación Pasqual Maragall han impulsado una campaña benéfica para atraer donaciones que promuevan la investigación sobre el Alzheimer, que estará activa del 18 a 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Alzheimer.

Tras la experiencia del año pasado, limitada a Catalunya, la iniciativa se extiende ahora a toda España para ampliar su alcance y aumentar los recursos destinados a la investigación de dicha enfermedad, informa la fundación en un comunicado de este viernes.

La campaña, bajo el nombre 'La investigación del Alzheimer tiene nombre y apellido', aceptará donaciones a través de Bizum, formulario web y las aplicaciones de CaixaBank e Imagin.

La directora general adjunta de la Fundación Pasqual Maragall, Glòria Oliver, ha asegurado que la iniciativa "refleja el valor de sumar esfuerzos y de establecer alianzas comprometidas con el Alzheimer".

El director de Acción Social de CaixaBank, Josep Pareda, ha celebrado poder hacer una aportación "a la importante labor diaria" que realiza la Fundación.

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