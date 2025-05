CaixaBank lanza una campaña para concienciar sobre el fraude de la mano de 'Tricicle'

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado una campaña para concienciar a la sociedad contra el fraude en colaboración con el trío de cómicos 'Tricicle', que se unen siete años después de anunciar su despedida, según ha informado la entidad en un comunicado este miércoles.

Bajo el nombre 'A todos nos puede pasar', la iniciativa pretende sensibilizar a los ciudadanos sobre cómo detectar y prevenir fraudes cibernéticos y se centra en promover prácticas seguras entre la ciudadanía y reforzar la protección contra amenazas digitales.

Así, 'Tricicle' utilizará su "estilo característico para transmitir algunos mensajes de seguridad en el ámbito digital de forma clara y accesible".

La campaña se proyectará en las pantallas exteriores de 667 oficinas 'Store y All In One' de CaixaBank de toda España durante este fin de semana.

Esta difusión "pretende llegar a un amplio número de personas" y la iniciativa también incluye ocho consejos de seguridad para evitar ser víctima de fraudes, protagonizados por Tricicle.