CaixaBank lanza Esfera, su nueva plataforma de contenidos, para conectar con nuevas audiencias

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado Esfera, una nueva plataforma de contenidos de temática variada dirigidos a públicos diversos, "reforzando el liderazgo y el compromiso de la entidad con la innovación, la transparencia, la cultura financiera y el progreso social como motor de la transformación social", informa en un comunicado este lunes.

La plataforma nace con el objetivo de "inspirar y divulgar a través de historias humanas, voces expertas, ideas inspiradoras y tendencias globales, contadas desde una perspectiva distinta, configurándose como un espacio, accesible e innovador, en el que aprender, informarse y entretenerse".

La plataforma es de acceso gratuito a través de la página web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com) y no requerirá de suscripción o registros previos; todos los usuarios, tanto clientes como no clientes, tendrán acceso a los contenidos de "un ecosistema que aúna las finanzas, la sostenibilidad y el análisis sobre nuevas tendencias sociales".

Esfera propone 6 categorías de contenido --entorno económico, bienestar, aprender, emprender, compromiso, e innovación-- ofreciendo un espacio inmersivo y punto de encuentro de la sociedad con la entidad.

MÚLTIPLES TIPOLOGÍAS

Además, la plataforma apuesta por múltiples tipologías de contenidos como artículos informativos, reportajes en profundidad, historias humanas, entrevistas, o guías.

Reúne multiformatos, como los podcasts y videopodcasts producidos por la entidad, centrados en liderazgo femenino, empoderamiento a través del deporte, cultura financiera o las necesidades de las personas mayores, entre muchos otros, con el objetivo de acercar la entidad a nuevas audiencias.