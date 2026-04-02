CaixaBank ofrece una PlayStation 5 como incentivo para clientes que domicilien su nómina

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BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha impulsado una campaña de captación de nóminas con una nueva iniciativa comercial en la que ofrece una PlayStation 5, valorada en 499,99 euros, que podrán recibir sin coste los clientes que domicilien sus ingresos mensuales de al menos 2.500 euros en la entidad, informa en un comunicado este jueves.

Para acceder a esta promoción, deben ser nuevas domiciliaciones de nóminas, realizadas entre el 1 de marzo y el 15 de abril, y si el ingreso es de al menos 2.500 euros al mes, el cliente que se acoja a la campaña recibirá un cupón de Facilitea de 400 euros, canjeable por la PlayStation 5 Edición Digital, de 825GB.

Si la nómina es de al menos 1.500 euros, aunque sea inferior a 2.500 euros, el cliente recibirá un cupón de 300 euros, por lo que tendría que aportar solo 100 euros para recibir la PlayStation 5, y si la renta es de entre 900 y 1.500 euros, recibirá un cupón de 200 euros y, para acceder a la videoconsola, deberán abonar 200 euros.

Entre los requisitos que deben cumplir los clientes se encuentra, además de la domiciliación de la nómina, que tengan una cuenta abierta con al menos tres recibos domiciliados y realizar al menos tres compras con tarjeta al trimestre.

Además, deberá cumplir las condiciones durante 24 meses, así como continuar otros 24 meses como cliente (manteniendo una cuenta o depósito abierto en CaixaBank con un saldo mínimo superior a 5 euros).

UNA NÓMINA "CON PREMIO"

Esta promoción refuerza la estrategia del grupo, que ya tenía en vigor una campaña para la domiciliación de nóminas, tanto en CaixaBank como en el neobanco imagin.

El grupo premia con 250 euros a aquellos que domicilien una nómina de 1.500 euros o más, mientras que en el caso de nóminas de entre 900 y 1.500 euros, abona 150 euros en cuenta.

Como alternativa, los clientes que lo prefieran podrán optar por un televisor Samsung o un cupón de entre 200 y 400 euros para canjear en el portal Facilitea, con una selección de productos de electrónica, hogar y movilidad.

MÁS CAPTACIÓN Y ALTAS DIGITALES

CaixaBank refuerza de esta forma su foco en captación de clientes vinculados (los que tienen tres o más familias de productos contratados), que eran el 72,1% del total a cierre de 2025.

En cuanto al número de clientes, el año pasado cerró con 18,87 millones en España, 390.000 más que a finales de 2024, un avance que vincula a "la mayor red de oficinas del país, un entorno digital innovador, a la fortaleza de imagin y a un catálogo de productos que se renueva constantemente".

Por otro lado, CaixaBank impulsa las altas digitales en su cuenta online, gratuita y sin comisiones de mantenimiento, que se incrementaron en un 30% en 2025.

Con ese objetivo, la entidad tiene una promoción activa con la que ofrece un año gratis de la plataforma Movistar Plus+ solo por abrir una nueva cuenta, activar Bizum y realizar tres pagos con la tarjeta antes del 31 de mayo.