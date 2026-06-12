CaixaBank Research ve un "endurecimiento controlado" de la política monetaria por parte del BCE

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Research ha previsto un "endurecimiento controlado" de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE), tras la subida de 0,25 puntos básicos a los tipos de interés de este jueves, informa en un comunicado este viernes.

La entidad ha explicado que Lagarde evitó valorar si esta subida es el inicio de un ciclo de endurecimiento de los tipos, pero que añadió que el BCE "se ve bien posicionado para navegar la situación" actual, y que la inflación está en un momento de aumento relevante, pero no excesivamente persistente.

Ha añadido que el BCE tiene ahora una "visión algo más pesimista" de la economía de la eurozona por el aumento de la inflación provocado por el conflicto de Oriente Próximo y un menor dinamismo de la actividad de lo inicialmente estimado.

Esta proyección se da con el petróleo entre 97 y 82 dólares durante este año y el próximo e "implícitamente incorpora entre dos y tres aumentos de tipos".

CaixaBank Research ha explicado que los mercados reaccionaron a la decisión con un descenso moderado de los tipos de interés soberanos, mientras que el tipo de cambio del euro se mantuvo relativamente estable alrededor de los 1,15 dólares, y las bolsas mantuvieron los avances que ya tenían en la apertura de la sesión.