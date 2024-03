El CaixaForum de Barcelona reflexiona sobre las fronteras físicas e invisibles en una exposición

Aborda diferentes interpretaciones de la frontera a través de ocho obras



El CaixaForum de Barcelona acoge desde este miércoles hasta el 24 de junio la exposición 'Desde la frontera', donde reflexiona sobre las fronteras físicas e invisibles del mundo actual a través de ocho obras de arte contemporáneo de las colecciones de la Fundación La Caixa y del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).

Comisariada por Mei Huang, la muestra se enmarca en el programa Apoyo a la Creación Comisart 2022, impulsado por la Fundación La Caixa, ha afirmado la fundación en un comunicado de este martes tras presentar la exposición.

Las obras han sido seleccionadas para poder reconsiderar el concepto de frontera y estimular el debate, ya que "el arte y la cultura pueden crear puentes para superar esas fronteras invisibles, mejorar la comprensión y fomentar la empatía entre las personas".

Se incluyen obras de artistas como Vanessa Beecroft con 'Black Madonna with Twins' (2006); Pep Durán con 'Esotro s/t' (1999); Asier Mendizabal con 'Not all that moves is red (Telón) #1' (2012); Annette Messager con 'Jeu de deuil (1994)'; Paulo Nazareth con 'Banderas rotas' (2014); Francesc Torres con 'Construction of the Matrix' (1976); Isidoro Valcárcel Medina con 'Grafismos de frontera' (2016); y Akram Zaataricon 'Nature morte' (2008).

Muchas de estas obras de arte, a pesar de haber sido creadas hace algunos años, "resuenan de forma notable con ciertos momentos históricos" y ayudan a reflexionar sobre la noción de frontera.

En la exposición se explora "el discurso de la línea divisoria" desde diferentes ángulos, abordando límites físicos, como banderas y fronteras, y también barreras invisibles como la religión, la ideología o el género.

ARTE CONTEMPORÁNEO

Según la comisaria, Mei Huang, el arte contemporáneo y sus prácticas "tienen una capacidad única para trascender fronteras e inspirar diálogo y conexión entre individuos y comunidades".

Así, se presentan diferentes interpretaciones artísticas de las fronteras, como un "espejo que refleja el momento sociopolítico actual", se exponen perspectivas alternativas y se invita a los visitantes a tomar partido sobre la idea de frontera.

El programa Apoyo a la Creación Comisart 2022 pretende dar a conocer el trabajo de los jóvenes críticos y comisarios de arte, y "ofrecerles la posibilidad" de desarrollar un proyecto de exposición a partir de los fondos de la Fundación La Caixa y del Macba, así como estar en contacto con las obras de artistas contemporáneos.