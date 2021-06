Calvo cree que "toca alguna respuesta" del independentismo tras los indultos

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha sostenido este martes que después de aprobar los indultos a los presos del 1-O "toca alguna respuesta" del independentismo.

"Siempre se me ha trasladado que esto (la prisión) era un obstáculo que impedía cualquier paso que podríamos dar. Este obstáculo está salvado, ahora toca alguna respuesta que nos permita decirle a Catalunya y al conjunto de España que hemos aprendido, que sabemos lo que ha ocurrido y que no puede volver a ocurrir porque no está en el marco de la legalidad", ha manifestado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Ha sostenido que el Gobierno aliviado una parte importante de la condena, la prisión, a pesar de que todos continuarán inhabilitados para ejercer cargos públicos, y ha pedido "contribuir de alguna manera a un espacio diferente porque la sociedad catalana tiene que tener un futuro sobre el que vivir y el que trabajar".

Al preguntársele si espera un gesto del independentismo después de los indultos, ha contestado que "debería ser, porque resulta bastante lógico y razonable que así fuera", y ha valorado que el indulto no pone en cuestión la sentencia pero sí hace un acto político para que el encarcelamiento no sea un obstáculo para la política.

Ha reiterado que la amnistía no es posible porque "no se puede hacer un vacío a la existencia del poder judicial", y ha pedido aprender de los últimos años y no entrar en quimeras y frustraciones continuas, en sus palabras.