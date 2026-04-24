Cámara de Barcelona y Ágora Diplomática organizan un encuentro con el primer ministro de Albania

Los participantes en el encuentro - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona y Ágora Diplomática, en colaboración con la embajada de Albania en España, han organizado un encuentro empresarial con el primer ministro albanés, Edi Rama, informa la corporación en un comunicado este viernes.

El encuentro se ha planteado con el objetivo de ser un "espacio de conexión" entre diplomacia, instituciones y tejido empresarial, y ha permitido favorecer el diálogo directo con el Gobierno del país balcánico.

El encuentro ha contado con la participación del presidente de la Cámara, Josep Santacreu; el presidente de Ágora Diplomática, Pau Herrara, y representantes de empresas e instituciones como Moventia, Fluidra, Sorigué, Roca, el Barcelona Supercomputing Center y Tech Barcelona.

Albania es un país candidato para adherirse a la Unión Europea y la reunión ha servido para "compartir visiones sobre integración europea, desarrollo económico y cooperación mediterránea".

La Cámara de Barcelona ha reiterado su voluntad de reforzar los vínculos institucionales y económicos con Albania, especialmente en áreas como el apoyo a las pymes, la innovación, la participación en proyectos europeos y la convergencia progresiva con los estándares comunitarios.