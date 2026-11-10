La Cámara de Barcelona dice que la huelga "tiene un carácter más político que económico"

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha considerado este martes que la huelga general convocada para este miércoles "tiene un carácter más político que económico".

"A diferencia de las anteriores huelgas generales, no responde a una respuesta social contra una medida impulsada por el Estado en materia laboral de pensiones o gasto público, que haya podido afectar directamente a los trabajadores y promueva la movilización", ha dicho en un comunicado.

Ha añadido que este carácter más político "en una democracia madura tiene unas implicaciones directas" que no se pueden entender, más teniendo en cuenta la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre.

"Esta huelga se impulsa 18 días antes de las elecciones y dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral. Por tanto, en plena campaña, no deja de tener un marcado objetivo político", ha subrayado la corporación.

Ha afirmado que la vivienda "no se puede considerar un aspecto vinculado directamente a las relaciones laborales" y ha lamentado que la huelga tendrá un impacto no deseado en las empresas sin aportar, ha añadido, ninguna solución.