La Cámara de Barcelona forma a empresas del Maresme para obtener ayudas de innovación industrial

Taller de incentivos económicos organizado por la Cámara de Barcelona en el Maresme

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha celebrado en el Maresme una jornada orientada a dar a conocer las principales herramientas de financiación pública disponibles para proyectos de innovación, sostenibilidad e inversión industrial.

Según ha informado en un comunicado este miércoles, la sesión ha contado con la participación de 15 empresas, que han descubierto algunos de los incentivos aplicables durante todo el año y de las convocatorias de ayudas actualmente abiertas o pendientes de abrir.

Dichas ayudas se concentran especialmente en ámbitos como la inversión industrial, el medio ambiente y reciclaje, y los proyectos de I+D+i.

Durante la jornada, se ha destacado la importancia de analizar el encaje de cada proyecto con los diferentes programas públicos y de acompañar a las empresas en la preparación del expediente para que la administración "lo pueda valorar correctamente".

El reto, especialmente enfocado en las pymes, es conseguir los mínimos de inversión de las convocatorias para poder acceder a la financiación.