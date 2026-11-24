BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha reconocido este martes el legado de más de 60 empresas y organizaciones de entre 50 y 200 años de historia, con el objetivo de "rendir homenaje a su larga trayectoria y aportación que hacen a la identidad y el desarrollo del tejido económico de Catalunya".

Lo ha hecho durante la gala de los Premis Llegat celebrada este martes en Barcelona, y las empresas galardonadas incluyen Damm, Frigorífics Ferrer, Estabanell, Cinemes Verdi, el parque de atracciones Tibidabo, Gremi de Pastisseria de Barcelona, el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona, El Punt Avui y el grupo Rosa dels Vents, informa en un comunicado.

La gala ha contado con la participación del secretario de Empresa e Innovación de la Generalitat, Jaume Baró, y del presidente de la Cámara, Josep Santacreu, y ha servido también para "reivindicar el patrimonio empresarial catalán y la capacidad de las empresas catalanas de innovar y adaptarse a las transformaciones económicas y sociales".