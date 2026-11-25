Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha lanzado la herramienta de inteligencia artificial (IA) conversacional 'LaIA C', que tiene el objetivo de potenciar el comercio de proximidad y mejorar la experiencia de compra.

La corporación ha explicado en un comunicado este miércoles que la herramienta trabaja con información de todos los comercios, restaurantes, ofertas y actividades adheridas y responde cualquier pregunta a cualquier hora.

La herramienta ha sido desarrollada por Eleva AI y "no es un chatbot genérico", sino que es un asistente con la función de ofrecer un canal digital actualizado a los comercios y facilitar a los consumidores que descubran tiendas, productos y servicios.

Está previsto que entre en funcionamiento antes de este viernes para los comercios de la avenida Diagonal de Barcelona entre paseo de Gràcia y plaza Francesc Macià, Rambla Catalunya y el centro de Mataró (Barcelona).

Además, para la campaña de Navidad se desplegará una campaña específica para posicionar al asistente como una guía de regalos del comercio de proximidad.