La Cámara de Barcelona en el Maresme presenta herramientas para reducir las emisiones de empresas

Momento del encuentro - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Maresme ha celebrado una jornada para presentar a las empresas las principales herramientas y estrategias para calcular, gestionar y reducir sus emisiones contaminantes, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro ha mostrado que la descarbonización "se ha convertido en un reto cada vez más presente en la gestión empresarial" y en una oportunidad para mejorar procesos, reforzar la competitividad y anticiparse a nuevas exigencias del mercado.

El director de la Cámara en el Maresme, Ricard Vallespí, ha explicado que la huella de carbono "no es solo un reto de sostenibilidad, sino también una oportunidad" para que las empresas sean más competitivas.

La responsable de Sostenibilidad de la Cámara, Adriana Murtra, ha destacado la importancia de integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial como herramienta para mejorar la competitividad.

Ha puesto en valor los programas de acompañamiento que ofrece la Cámara, con "soluciones prácticas y adaptadas a las necesidades y dimensiones de cada organización".