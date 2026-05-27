La Cámara de Terrassa (Barcelona) cierra la Fira d'Ocupació ActiVallès con más de 1.500 conexiones

Fira d'Ocupació ActiVallès de la Cámara de Terrassa (Barcelona) - CÁMARA DE TERRASSA

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Fira d'Ocupació ActiVallès de la Cámara de Terrassa (Barcelona), que se celebró este martes, cerró su segunda edición con 705 inscritos y una estimación de más de 1.500 conexiones entre las ofertas de las empresas y los perfiles de candidatos.

En esta edición de la feria, en formato híbrido, las 33 empresas participantes presentaron 200 ofertas con 416 vacantes por cubrir, informa este miércoles la Cámara en un comunicado, en el que ha destacado la "elevada participación empresarial, la necesidad real de contratación y la diversidad de la oferta laboral" del salón.

Asimismo, la coordinadora de Projectes de Formació y responsable de la Fira ActiVallès, Sònia Pardines, ha valorado positivamente el modelo híbrido de la feria, ya que un 40% de los inscritos participó a través de la plataforma online: "Hemos confirmado su utilidad tanto para los candidatos, que disponen de mayor flexibilidad, como para las empresas que necesitan un alcance territorial más amplio".

Pardines ha dicho también que los datos evidencian una evolución de los perfiles de los candidatos en relación con la edición de 2025, "con una presencia destacada de personas jóvenes con niveles formativos postobligatorios, con estudios de FP y universitarios".

Además, un 60% de los participantes fueron mujeres y un 40% fueron mayores de 45 años.