La Cambra de Tarragona prepara una nueva misión comercial a Mali y Senegal en noviembre

TARRAGONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Tarragona volverá a Mali y Senegal en una misión comercial que tendrá lugar de los días 2 al 7 de noviembre, dos mercados con un "enorme potencial" para el ente cameral, informa este martes en un comunicado.

Según el director de Internacional de la Cambra, Roberto Barros, quien ha recordado que en breve se cerrará la convocatoria de esta prospección de mercados, "Mali ofrece muy buenas oportunidades de negocio para las empresas españolas y son muchos los operadores económicos locales que buscan socios para sus negocios".

En cuanto a las relaciones de España con Senegal, recuerdan que "son muy buenas desde hace tiempo" y que el Plan Senegal Emergente ha dado paso al Plan 2050, con una serie de prioridades en infraestructuras y logística, digitalización, energía y sostenibilidad, agroindustria y agroalimentación, agua y medio ambiente.

Añaden que las elecciones en este país en 2024 "han aportado una gran estabilidad en el país" y ven buenas oportunidades en sectores como el tratamiento del agua, maquinaria, packaging, refrigeración, formación, logística, energías alternativas, electrificación, carreteras, puertos, urbanismo, vivienda social, digitalización...

Las misiones de la Cambra son multisectoriales y están abiertas a empresarios procedentes de todo el Estado.