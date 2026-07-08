Cambra de Terrassa presenta en Bruselas casos de éxito de eficiencia energética del sector Horeca

Participantes en la Final Conference - CAMBRA DE TERRASSA

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Terrassa ha presentado en Bruselas dos casos de éxito de eficiencia energética en su demarcación, durante la Final Conference del proyecto europeo Life EE4Horeca: El Cel de les Oques (Terrassa) y Masia Can Ametller (Sant Cugat del Vallès).

Life EE4Horeca es una iniciativa realizada de septiembre de 2024 a agosto de 2026 para que se tomen más medidas de eficiencia energética entre las pymes de la cadena de valor del sector Horeca, con participación de Bélgica, Francia, Italia, Austria, España, Alemania y Letonia, informa la cámara este miércoles en un comunicado.

La responsable de Servicios de Desarrollo Sostenible de la Cambra de Terrassa, Marianella Pereira, ha dicho que participar en esta iniciativa sirve para "acercar el conocimiento y las herramientas europeas a las necesidades reales de las empresas" del sector.

Ha concretado que los dos casos catalanes presentados demuestran que la sostenibilidad es "un reto pero también una oportunidad para mejorar la competitividad y la resiliencia de los negocios".

Los dos establecimientos han sido destacados, durante la fase final del proyecto europeo, como ejemplo de buenas prácticas en la restauración con medidas ambientales como la eficiencia energética y que avanzan hacia modelos de gestión más sostenibles, competitivos y alineados con los retos del sector.

La Cambra ha actuado como agente de conexión entre el proyecto europeo y el tejido empresarial del territorio, sobre todo entre las pymes de la cadena Horeca.