Camps (Open Arms) critica que la UE no actúe tras el asalto "ilegal" de Israel a la Flotilla

(I-D) El directivo de GSF, Saif Abukeshek, y el presidente de Open Arms, Òscar Camps, durante la rueda de prensa de la Global Sumud Flotilla (GSF) antes de partir a Gaza, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Open Arms, Òscar Camps, ha lamentado que la Unión Europea no ejerza sus obligaciones de rescate después que el Ejército de Israel interceptara este miércoles embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, un asalto "ilegal" que ha puesto vidas en peligro.

"La Unión Europea lo sabe. Está ocurriendo en su zona y no actúa. Lo ve. Frontex lo vio, fue testigo de lo ocurrido y Naciones Unidas guarda silencio. Cuando la ayuda no llega es porque alguien lo impide, y aquí ya no estamos hablando de política, estamos hablando de vidas y de la poca humanidad que le queda a esta UE", ha expresado Camps en un vídeo difundido por la organización.

Camps ha concretado que los militares israelíes han usado drones, buques de guerra y han abordado a embarcaciones civiles, y ha criticado que han dejado barcos incomunicados, sin señal GPS, sin propulsión y con una tormenta en camino: "Esto no es seguridad. Es poner vidas en peligro".