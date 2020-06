Canadell (Cámara de Barcelona): "No sería bueno ir a elecciones porque necesitamos estabilidad"

Dice que el Gobierno no tiene "voluntad real" en la mesa de diálogo con la Generalitat

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha afirmado este martes que ahora "no sería bueno" ir a elecciones en Catalunya porque se necesita estabilidad para salir de la crisis originada por el coronavirus.

"Ahora no tenemos un escenario para ir a elecciones. Lo que se requiere ahora es cierta estabilidad política porque la económica no la tenemos", ha asegurado Canadell en una entrevista de Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha apostado por un "programa agresivo" de dinero en un horizonte de dos o tres años vista para revertir esta crisis, que ha considerado keynesiana.

"Esto requiere el máximo de estabilidad. Al menos para ponerlo en marcha. Si luego se tiene que ir a elecciones, se va, pero ahora no sería bueno porque necesitamos estabilidad", ha aseverado, y ha considerado una alta irresponsabilidad convocarlas en este momento.

En cuanto al cambio de modelo económico que ve necesario, ha indicado que no tiene "demasiada confianza" en el Gobierno para llevarlo a cabo porque ninguno de sus presidentes ha apostado, a su juicio, lo suficiente por la investigación y el desarrollo.

"Yo no era independentista. Me reconvertí en segundo mandato de Aznar cuando me di cuenta de que quería potenciar Madrid y dejar a Catalunya en la estacada", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que en 2008, bajo el mandato del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Nissan quería invertir 400 millones de euros en una planta en la Conca d'Òdena (Barcelona), y para ello pedía alargar el ferrocarril de mercancías hasta Igualada y un nuevo carril en la A-2, a lo que, según ha afirmado Canadell, Zapatero se negó, pero potenció la planta de Renault en Valladolid: "Si no se invierte en las plantas, no son competitivas".

MESA DE DIÁLOGO

Sobre la mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat, ha apuntado que no ve "voluntad real" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Si vas con los brazos cruzados a una reunión, no saldrá nada bueno de ella y la actitud del Estado es ésta. Es una falsa expectativa", ha afirmado, si bien ha defendido que si el Gobierno se quiere sentar a dialogar la Generalitat tiene que estar.

Ha ahondado en que si la voluntad de diálogo por parte del Gobierno fuera real, no le supondría un problema la figura del mediador.

Ha asegurado que para lograr la independencia de Catalunya es necesaria la unidad total: "Sólo hace falta que una de las partes no lo tenga claro y ya cae todo, y creo que es lo que está pasando", ha dicho en alusión a ERC.

"Si la hoja de ruta de ERC es dialogar primero y ver qué sale, tendremos que esperar. Si ésta es la estrategia, España lo tiene muy fácil. Alargará el diálogo sin mediador", ha lamentado Canadell, que ha considerado este situación decepcionante.

Preguntado por si se ve como candidato a la Presidencia de la Generalitat, ha sostenido que actualmente tiene un compromiso con la Cámara de Comercio de Barcelona: "No descarto hacer política, pero en principio no sería en esta legislatura".