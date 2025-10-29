La cantante argentina María Becerra, nueva embajadora de la tarjeta para viajar de Imagin

La cantante María Becerra con la tarjeta de Imagin. - IMAGIN

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante argentina María Becerra es la nueva embajadora de la tarjeta para viajar de Imagin, y será la imagen de campaña de la tarjeta en los canales digitales y durante sus viajes internacionales, informa CaixaBank en un comunicado este miércoles.

La tarjeta de débito del neobanco permite pagar en cualquier divisa y retirar efectivo fuera de España sin comisiones, y está disponible en formato físico y digital para todos los clientes.

Becerra ha mostrado su alegría por "poder colaborar con una entidad que realmente se involucra en causas medioambientales y sociales".

El banco ha destacado que la tarjeta "refuerza el compromiso de Imagin con las necesidades de los jóvenes", facilitando su operativa financiera diaria y acompañándolos en sus experiencias internacionales.

Becerra también ha participado en 'El podcast de final de mes' de Imagin, en el que invitados mediáticos explican cómo organizan sus finanzas en una conversación distendida con el presentador Miki Nuñez.