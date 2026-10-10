Carles Torrens regresa al universo zombie con 'Apocalipsis Z: nuevo mundo' en el Festival de Sitges

El director Carles Torrens y los actores Carlos Alcaide y Júlia Martínez durante el photocall de la película 'Apocalipsis Z: Nuevo mundo' en el Festival de Sitges, a 10 de octubre de 2026, en Sitges - Alberto Paredes - Europa Press

Trata la sociedad poscovid y el auge de los populismos

SITGES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El director Carles Torrens regresa al universo zombie con 'Apocalipsis Z: nuevo mundo', segunda película inspirada en el mundo de las novelas de Manuel Loureiro, que se ha presentado este sábado en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya.

En rueda de prensa, Torrens ha dicho que la película toma elementos de la novela 'Apocalipsis Z: los años oscuros', pero actualiza el universo que el autor escribió en 2008, aunque ha admitido que "atinó en muchas cosas".

En esta actualización aparecen elementos como la sociedad poscovid, el auge de los populismos, los bulos en redes sociales y políticos que apelan a los sentimientos más básicos, como es el caso de uno de los protagonistas del filme.

En esta segunda parte, la acción se sitúa en las Islas Canarias, que se convirtieron en el bastión seguro de Europa tras el brote del virus de la primera, y como una misión particular parte hacia la península para buscar suministros, a la que se suma Roberto (Carlos Alcaide) en un ambiente político caldeado, convirtiéndose en una carrera por la supervivencia.

Llorens ha dicho que si en la novela de Loureiro aparecía un golpe de Estado con referencias a los ejemplos más clásicos, en la película se ha optado por un ambiente muy caldeado y un político populista que sería "verosímil" en la realidad actual mundial.

Preguntado por la plaza de toros como una de las localizaciones de la película, Llorens ha dicho que, tras el éxito a nivel mundial de la primera parte, quisieron dar ese punto "diferente" con el escenario, y ha explicado que también barajaron hacerlo con un estadio de fútbol.

Los actores Carlos Alcaide y Julia Martínez han destacado el despliegue de medios de la película que ayudaba a meterte en ella, y han subrayado la experiencia del mundo cuartelario y ver cómo se trabaja pese a ser una realidad que tienen lejana.

La proyección de 'Apocalipsis Z: nuevo mundo' coincide este sábado con la tradicional Zombie Walk por las calles de Sitges, y la película se estrenará el próximo 30 de octubre en Prime Video.