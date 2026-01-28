Carmona (Rodalies): Se busca "consolidar" la oferta de trenes esta semana y normalizarla el lunes

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, atiende a los medios en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha reafirmado este miércoles que Rodalies busca "consolidar" la oferta de trenes esta semana para que el próximo lunes esta sea normalizada, tal como lo precisó este martes la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

Ha incidido en que la prioridad es recuperar el servicio y "esa confianza por parte de los cientos de miles" de viajeros que usan Rodalies cada día, aunque ha señalado que no tienen datos del descenso de usuarios en el servicio, ha dicho en una atención a los medios desde la Estació de Sants de Barcelona).

Ha señalado que la novedad de este miércoles es que se ha alargado el tramo en tren de las líneas R1 y RG1 de Rodalies hasta Blanes (Girona) desde L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y que se trabaja para abrir el tramo Caldes de Malavella-Girona para, de esta forma, que la R11 llegue hasta Figueres (Girona) desde la capital catalana.

Ha explicado que las demás líneas funcionan según la oferta prevista y que se mantienen los 11 tramos de la red en bus.

"Los servicios alternativos previstos están funcionando bien, por lo que todo el mundo que hoy quiera utilizar nuestros servicios se les garantiza su desplazamiento", ha dicho.